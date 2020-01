By Alessandra Chianese

Ancora violenza in corsia: infermiere aggredite dai familiari di un paziente

NAPOLI – Panico presso l’ospedale Cardarelli: nella serata di ieri, due infermiere sono state aggredite mentre stavano regolarmente svolgendo il proprio lavoro nel reparto di “Terza Chirurgia”. Le malcapitate hanno dichiarato di aver subito minacce verbali e fisiche nel momento in cui hanno chiesto a un parente di una ricoverata di allontanarsi in modo da somministrare la terapia ad una paziente.

A quel punto, la paziente e il marito avrebbero spinto e strattonato le due infermiere, successivamente curate presso il pronto soccorso dell’ospedale stesso. Il bollettino medico è di 2 giorni di prognosi per entrambe anche se per differenti motivazioni: una ha accusato un forte stato di ansia reattiva, l’altra ha avuto una contusione addominale.

Questo è l’ennesimo caso di aggressione ai danni del personale di una struttura sanitaria durante l’esercizio del proprio lavoro.

«Il sindacato Cobas Cardarelli esprime massima solidarietà alle colleghe aggredite in corsia, durante l’esercizio delle loro funzioni-afferma Antonio Di Nardo – è l’undicesimo episodio di aggressione avvenuto al Cardarelli dal’ inizio dell’anno 2020, perciò invitiamo l’utenza a collaborare con il personale sanitario che con grande spirito di abnegazione cerca di svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi possibili per garantire l’assistenza». «La violenza non porta alla risoluzione dei problemi, che vanno affrontati con serenità e collaborazione da parte di tutti, compreso il mondo istituzionale » conclude la nota sindacale Cobas.

