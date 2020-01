Ansia per la scomparsa di Alessandro: l’appello del padre per ritrovarlo

CASERTANO – Ore d’ansia per Alessandro Di Caterino, scomparso nella giornata di oggi: intorno alle 9 di stamattina, il giovane, di 21 anni, è stato visto nei pressi della Tenuta di Carditello per poi far perdere le proprie tracce. Il padre, il signor Raffaele Di Caterino, ha pubblicato un post su Facebook in cui comunicava la scomparsa del figlio, affermando che l’ultimo avvistamento sarebbe avvenuto verso le 11:30/12 vicino una fermata del pullman a Capua.

Tuttavia, non è sicuro che il ragazzo visto nella zona fosse realmente Alessandro ma sembrava piuttosto spaesato e spaventato. Probabilmente ha smarrito documenti, cellulare e oggetti che possano permetterne l’identificazione. Per chi ha notizie in merito, è possibile contattare il numero 3383950488.

