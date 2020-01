Da ieri mattina non si hanno sue notizie, era andata al liceo ma non è mai presentata in classe

Ansia per Lidia, va a scuola e non torna più a casa: è scomparsa

ARIANO IRPINO – Ore di ansia ad Ariano Irpino dove nella mattinata di ieri è scomparsa Lidia Ethel Famiglietti, 17enne di Flùmeri, in provincia di Avellino.

La giovane è uscita di casa alle 8 di mattina circa per andare al Liceo Parzanese, che frequenta, ma in classe non si è mai presentata. Arriva il pomeriggio ma della ragazza non vi è alcuna notizia, così i genitori presi da ansia e preoccupazione per la figlia giungono dai carabinieri per procedere con la denuncia.

Al momento della scomparsa Lidia indossava un pantalone nero, una felpa con cappuccio di colore nero, scarpe bianche e un giubbotto nero di marca ‘BATA’. Il numero da chiamare per mettersi in contatto con i carabinieri della Stazione di Flùmeri in caso di avvistamento è 0825 44 30 15.

