Arresto carabinieri Sant’Antimo: case e regali in cambio di protezione e silenzio

SANT’ANTIMO – Carabinieri infedeli e criminalità organizzata. L’indagine che ha portato all’arresto di cinque militari dell’Arma è partita in seguito a delle dichiarazioni di due affiliati del clan Puca: Ferdinando Puca e Claudio Lamino che negli anni 2016 e 2017 hanno deciso di collaborare con la giustizia. I carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo avevano stretti rapporti coi clan Puca, Verde e Ranucci, operanti sui territori di Sant’Antimo, Casandrino e Grumo Nevano.

Decisive ai fini dell’indagine, le dichiarazioni di Lamino Claudio che sono state utilizzate in diverse sentenze:

Quella nei confronti di Capone Antonio, condannato a 7 anni di reclusione per tentata estorsione ed illecita concorrenza ad un panificio, aggravata dal metodo mafioso con la finalità di agevolare il clan Puca.

COMPRAVENDITA DI CASE A BASSO COSTO

Secondo la testimonianza, gli uomini del clan, per “tenersi buoni” i carabinieri e continuare con i loro loschi affari, permettevano ai militari dell’Arma di acquistare immobili a prezzi irrisori.

Dichiarazione di Lamino Claudio: “Nel 2004 io stavo costruendo dei capannoni abusivi, che volevo trasformare in piccole villette a schiera. Nell’occasione Pasquale Puca mi chiese di dare una villetta al Maresciallo Martucci Raffaele. La richiesta era quella di vendere a prezzo di costo per tenersi buono il maresciallo che gli forniva informazioni, così come aveva fatto lui che gli aveva dato una casa a prezzo di costo alle spalle di Celiento Bomboniere”.

Secondo le dichiarazioni dello stesso collaboratore di giustizia, anche il Maresciallo Mancuso era uno stipendiato del clan. “Una volta, nel deposito di Puca Antimo, il maresciallo Mancuso, insieme al Brigadiere Pelliccia trovarono un camion di merce rubata ma non sequestrarono nulla perchè Antimo Puca consegnò loro molti generi alimentari.

Il compito dei carabinieri, al prezzo di 1000 euro a testa era quello di avvisare il clan riguardo perquisizioni nei confronti del clan Puca.

Guai anche per Vincenzo Palmisano che fu trasferito dalla tenenza di Sant’Antimo a Sant’Arpino. Il collaboratore di giustizia Lamino sostiene che nel 2011 dovette regalare una motocicletta al militare e che quest’ultimo era uno a cui Pasquale Puca, durante le festività, regalava cassette di pesce, bottiglie di champagne ed altre cose di valore.

ESTORSIONE

I carabinieri corrotti, ricattarono anche il collaboratore di giustizia quando era ai domiciliari. In un’occasione, l’uomo dovette uscire in moto per andare dal suocero che non stava bene e fu avvistato dai militari i quali si fecero pagare la somma di 3000 euro per l’acquisto di una moto. Moto che sarebbe servita per evitare la denuncia nei confronti del pregiudicato.

QUESTI I NOMI

ARRESTI DOMICILIARI: Mancuso Michele, Pelliccia Angelo (di Afragola), Martucci Raffaele, Palmisano Vincenzo e Puzzo Corrado.

In manette anche l’ex consigliere Francesco Di Lorenzo e Pasquale Puca. SOSPESI DAL SERVIZIO: Di Marino Vincenzo (di Villaricca), Perrotta Daniele e Carmine Dovere.