Arzano, giornalista aggredito in strada: era già sotto protezione per le sue inchieste

ARZANO – Aggredito per strada mentre cammina: sull’episodio indagano i carabinieri della locale tenenza. E’ stato aggredito nella mattinata odierna il giornalista Domenico Rubio – già sotto protezione per le sue inchieste giornalistiche – ad opera di un soggetto in via d’identificazione. L’episodio è avvenuto alla presenza di diversi testimoni in via Napoli quando un uomo sulla quarantina l’ha avvicinato e preso a schiaffi, proferendo successivamente parole di minaccia. Le indagini si sono attivate sin da subito e nel breve potrebbero esserci eclatanti sviluppi. Le attività investigative sono coadiuvate dal comandante della Compagnia di Casoria, del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e del Comando Provinciale.

Da parte della nostra redazione la totale solidarietà a Domenico Rubio.

