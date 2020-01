Arzano in lutto per la morte del giovane Pasquale, detto “Pako”

ARZANO/MADRID – Lutto ad Arzano. Pasquale Silvestro, detto “Pako”, è deceduto mentre si trovava a Madrid per lavoro. Il ragazzo ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire ma la sua morte ha gettato nello sconforto la città a nord di Napoli. Non si esclude che il ragazzo sia morto in circostanze tragiche ma, al momento, sulle cause del decesso vige il massimo riserbo. “La morte non è niente sei solo passato alla stanza accanto”, si legge in uno dei tanti messaggi di cordoglio.

“Caro Pasquale – scrive un suo omonimo- Non ci posso credere… te ne sei andato troppo presto… Sei volato in paradiso… Da Gesù… Non ti voglio dire addio ma arrivederci…ti porterò per sempre nel mio cuore e nelle mie preghiere, condoglianze alla sua famiglia… Mi riunisco al loro dolore “.

“Eravamo piccoli – scrive Giada- davvero molto piccoli, era il lontano 2006… Eppure, il sentimento che ci aveva legato era profondo ed indissolubile. Quello stesso sentimento che a distanza di anni ci aveva fatto ricongiungere con la promessa di rivederci, ormai grandi e con una vita responsabile alle spalle. Io non posso e non voglio credere, Paco, che non ti rivedrò mai più…“.

Da stabilire la data dei funerali.