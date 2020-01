Atti vandalici contro l’albero nella Galleria Umberto: “Lo stavano rubando”

NAPOLI – Le feste si sono concluse e sembrava che quest’anno l’albero di Natale presente alla Galleria Umberto di Napoli fosse riuscito a superare il periodo quasi indenne. Purtroppo al termine del periodo festivo però l’Albero dei Desideri è stato vandalizzato.

Era riuscito a non diventare un bottino per le baby gang che ormai che per abitudine lo rubano, ma è stato trovato a terra questa mattina, abbattuto probabilmente nel tentativo di portarlo via. Sono anni che questa stessa storia va avanti, è un simbolo del Natale che abbellisce la Galleria ma che puntualmente è oggetto di atti vandalici.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui