Aversa, raggiunta da proiettile a Capodanno. La bella notizia: Giovanna sta bene

By Antonio Miele

AVERSA – Giovanna, la ragazza sparata ad Aversa la notte di Capodanno, sta meglio: ha bisogno di riposo e di cure ma il proiettile è stato tolto ed è salva.

La 18enne è stata vittima di un proiettile vagante sparato durante i festeggiamenti di Capodanno che le ha trapassato l’inguine e si è fermato nel gluteo. La giovane è stata infatti subito soccorsa e portata in ospedale dove poi è stata sottoposta ad un intervento per la rimozione del colpo.

Secondo il quotidiano ‘Il Mattino’ è andato tutto per il meglio, la pallottola non ha colpito l’utero ed è stata estratta senza complicanze: Giovanna si è svegliata e sta meglio, ha solo bisogno di riposo. La polizia ha ricevuto il proiettile ed è pronta a proseguire le indagini per acciuffare il malvivente.

