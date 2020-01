By Ciro De Liddo

Beccati a vendere droga nel circolo ricreativo: 4 pusher in manette

SALERNITANO –

I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti 4 persone, 3 italiane e una di origini marocchine, tutte residenti nel Cilento. Nei loro confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre per altri due, un vallese e un marocchino, è scattata la misura dell’obbligo di dimora nei comuni di residenza.

Le indagini dei carabinieri sono durate diversi mesi e hanno consentito di appurare che l’attività di spaccio avveniva nei pressi di un circolo ricreativo di Castelnuovo Cilento. Gli acquirenti, in diverse circostanze, erano anche minorenni. Per gli investigatori quello messo a segno rappresenta “un duro colpo al fenomeno dello spaccio nel Cilento e una ventata di rassicurazione alla popolazione”.

Nel corso delle indagini, infatti, sono stati effettuati oltre trenta riscontri che hanno portato al sequestro di circa duemila euro in contanti e circa 7 chili di sostanze stupefacenti tra cui hashish, marijuana e cocaina.

