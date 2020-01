Beccati in flagrante a rubare in un negozio di telefonia: arrestati

NAPOLI – Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in via Conte Olivares per un furto in atto in un negozio di telefonia. I poliziotti sono entrati nel locale dove hanno trovato e bloccato due uomini con quattro borsoni contenenti 37 smartphone e 4 PC portatili del valore di circa 25.000 euro.

Francesco Cuorvo, 62enne con precedenti di polizia, e Reda Benabed, algerino di 35 anni, sono stati arrestati per tentato furto aggravato. Quest’ultimo è stato inoltre denunciato per soggiorno irregolare sul territorio nazionale.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK