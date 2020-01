CASERTANO – Beccato a spacciare marijuana e hashish: 28enne in manette.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, in San Nicola la Strada, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di un cittadino liberiano di 28 anni, in Italia senza fissa dimora.

I militari dell’Arma hanno bloccato l’uomo mentre cedeva una dose di marijuana del peso di circa 2 grammi ad un occasionale acquirente.

A seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5 dosi di hashish per un peso complessivo di 9 grammi circa e 3 dosi di marijuana del peso di 10 grammi circa, oltre alla somma in contanti di 25 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

