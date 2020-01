Blitz contro i parcheggiatori abusivi: in 2 finiscono nei guai

MADDALONI – Si comunica che, al fine di contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, nella mattinata odierna, in Maddaloni, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Maddaloni ha svolto mirati servizi, a seguito dei quali, il personale operante ha provveduto a deferire all’Autorità Giudiziaria competente M.L. classe ’73 per violazione del Daspo Urbano ed ad adottare il provvedimento dell’ordine di allontanamento, ai sensi del D.L. n. 14 del 2017 nei confronti di S.M. , classe ’79.

In particolare, i poliziotti, a seguito di servizi di appostamento svolti in piazza della Pace, hanno riscontrato la presenza di M.L., al quale è stato interdetto l’accesso alla predetta piazza, con provvedimento del Questore di Caserta, in quanto colto, in passato, a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo. Pertanto, gli operatori, hanno provveduto a deferire l’individuo all’A.g. competente per violazione della normativa sul Daspo Urbano, ai sensi dell’art. 10 d.l. 14 del 2017.

Inoltre, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Maddaloni, nel proseguire l’attività di contrasto, hanno intercettato un altro soggetto, S.M., che svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo, nella medesima piazza della Pace. Pertanto, quest’ultimo è stato destinatario dell’ordine di allontanamento dalla predetta piazza ex art. 9 D.L. n.14 del 2017.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui