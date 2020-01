Blitz dei carabinieri durante la promessa di matrimonio: presi 3 uomini del clan

GRAGNANO – Matrimonio si trasforma in un blitz dei carabinieri: presi 3 uomini del clan. E’ accaduto tutto in poco tempo, il matrimonio è subito mutato in un blitz dei carabinieri che hanno assediato la casa comunale di Gragnano per riuscire a prendere 3 persone collegate al clan Di Martino.

Subito dopo la rapida irruzione dei militari è stato chiamato il pronto soccorso per alcune donne presenti in sala che colpite dalla scena hanno accusato dei malori: nonostante ciò l’arresto è stato effettuato con successo. I 3 uomini fanno parte della cerchia che controlla il crimine nelle zone dei Monti Lattari con estorsioni e spaccio di marijuana.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui