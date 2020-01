By Antonio Galluccio

Una banda ha assaltato la Popolare di Novara con l’intento di portare via il bancomat

Bomba al centro di Giugliano: ordigno in banca distrugge vetrine dei negozi e danneggia palazzi

GIUGLIANO – Una bomba di grandissime proporzioni è stata fatta esplodere questa notte, alle 3 circa, alla banca Popolare di Novara in Corso Campano a Giugliano. L’ordigno, piazzato per asportare il bancomat, è stato sentito a diversi km di distanza ed ha distrutto anche le vetrine dei negozi vicino e danneggiato i palazzi.

L’intento dei ladri di portare via il bancomat, non è però riuscito. L’esplosione, infatti, ha spostato verso l’interno lo sportello automatico, non dando modo alla banda di caricarlo su un camion pronto all’esterno.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Giugliano e gli uomini della Union Security, in perlustrazione sul territorio. I militari dell’Arma stanno conducendo le indagini e visionando le immagini di videosorveglianza di alcuni negozi per risalire all’identità della banda che questa notte ha terrorizzato Giugliano e non solo.

LE FOTO