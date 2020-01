Bomba carta esplosa davanti a un pub nel napoletano, il Sindaco: “troveremo i responsabili”

SAN GIORGIO A CREMANO (NA) – La scorsa notte, a San Giorgio a Cremano, intorno alle 2.30 ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta davanti al locale O’ grill in piazza Giordano Bruno, danneggiando l’esterno dell’attività. Per fortuna nessun ferito. La Polizia di Stato sta visionando le immagini delle telecamere di videorsorveglianza dell’Ente, oltre a quelle private, che hanno ripreso l’area antistante il locale e anche le possibili vie di fuga.

“Ho immediatamente contattato i titolari- ha detto il Sindaco, Giorgio Zinno – esprimendo insieme all’assessore Ciro Sarno, solidarietà ad Antonio e alla sua famiglia che sul nostro territorio hanno diverse attività. Conosco i ragazzi che portano avanti questa nuova impresa del nostro territorio e li ho sentiti determinati contro chiunque li abbia colpiti! Stasera riaprono immediatamente dando un fortissimo segnale e invito tutti ad esserci per una seconda festa di inaugurazione.

É il secondo episodio in pochi giorni e la frequenza ravvicinata con cui si sono verificati destano preoccupazione in tutti noi- ha proseguito il primo cittadino- Siamo certi che le forze dell’ordine sapranno far luce sulla vicenda, risalendo ai responsabili, che altro non sono che dei vigliacchi. É chiaro che non dobbiamo abbassare la guardia. Chiederò formalmente la convocazione di un tavolo interforze per aumentare ulteriormente controlli e sorveglianza, perché sia chiaro che chi delinque non resterà impunito, né sul nostro territorio, né in nessun altro luogo.

Intanto oggi #facciamorete”.