Caivano, oggi Fortuna avrebbe compiuto 12 anni ma qualcuno le ha spezzato la vita

CAIVANO – Oggi Fortuna Loffredo, se fosse ancora in vita, avrebbe compiuto 12 anni. Oggi, in questo giorno di sole ma cupo nel cuore, non possiamo fare altro che ricordarla e immaginare come sarebbe stata.

Una bellissima ragazzina coi capelli biondo scuro ondulati sulle spalle e gli occhi ridenti. Purtroppo non è stato così, per colpa di uomini che dovrebbero proteggere i piccoli anziché maltrattarli e togliergli tutta la spensieratezza e la voglia di vivere, giocare, insomma avere una vita normale che ogni bambino dovrebbe vivere.

Per Fortuna questo non è stato possibile, era diventata incontinente a causa dello ‘sconquasso anatomico’ provocato dagli abusi sessuali ripetuti. Chicca veniva violentata, stava male, ma né le maestre della scuola elementare, né la famiglia avevano mai tentato di approfondire quel malessere, passato quasi inosservato in un mondo dove un bambino non è una creatura da proteggere, ma solo un adulto in miniatura. Solo dopo la sua morte le sono stati riconosciuti i suoi diritti di bambina che fino ad allora erano qualcosa di non conosciuto.