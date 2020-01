Calci e pugni alla mamma che viene colta da malore: arrestato 43enne

Tutti i familiari si sono barricati in casa per sfuggire alla furia dell’uomo

CASTELLAMMARE DI STABIA – Giovedì pomeriggio gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, in seguito ad una segnalazione al 113, sono intervenuti in un appartamento di via Cosenza per una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo che colpiva a pugni la porta d’ingresso di un’abitazione in cui si erano barricati i familiari. Una volta entrati, gli agenti hanno allertato il 118 perché la madre dell’uomo era stata colta da malore in seguito alle ripetute aggressioni fisiche e verbali del figlio.

C.E., 43enne stabiese, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati.

