Cambio casa, 5 scenari a cui non hai ancora pensato

Gli studenti e le giovani coppie sono i profili più interessati a cambiare casa, ma non solo: non bisogna dimenticare chi, dopo l’acquisto della prima abitazione, ha il desiderio di cambiare per esigenze di maggiore spazio o perché più semplicemente vogliono vivere in un quartiere o in una città differenti. Cambiare casa è un momento delicato, che può essere nella maggior parte dei casi fonte di stress. Tra trasloco e varie pratiche burocratiche, ecco quali sono i 5 scenari da tenere in considerazione.

Cambiare casa, 5 cose da tenere d’occhio

Controllare l’abitabilità della casa

Una delle prime cose a cui prestare attenzione quando si cambia casa è l’abitabilità della stessa. Infatti, secondo la legge italiana, non è consentito vivere all’interno di un immobile privo di abitabilità. Chi lo fa viene punito dal proprio Comune con una sanzione amministrativa. Inoltre, l’acquirente deve essere al corrente che la casa non sia abitabile: spetta al venditore o alla ditta costruzioni informare il cliente.

Fare voltura del gas

Durante il trasloco, è importante ricordarsi di eseguire la voltura del gas. Prima di trasferirsi, dunque, è necessario un approfondito confronto di tariffe di gas e luce, come spiegato in questa guida di Acea, ad esempio. Il consiglio è di tenere in considerazione le proprie abitudini e e di valutare con attenzione eventuali offerte e la loro durata.

Sconti fiscali

Se si acquista la prima casa, si ha diritto ad alcuni importanti sconti fiscali a patto di rispettare le seguenti regole: avere la residenza nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione, la casa non deve essere un immobile di lusso, non si deve procedere con la sua vendita prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto.

Cambio residenza

Terminato il trasloco, arriva il momento di effettuare il cambio di residenza. Per farlo, è consuetudine recarsi all’ufficio anagrafe del Comune. In realtà, è possibile completare l’operazione online scaricando il modello predefinito per la dichiarazione di residenza. Quest’ultima deve essere firmata digitalmente e l’autore deve disporre della PEC, oltre a essere identificato a livello informatico (tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi).

Attenzione alla possibile surroga mutuo

Trascorsi alcuni anni dal cambio casa, si consiglia di rinegoziare il mutuo per ottenere tassi più favorevoli. In caso di risposta negativa, è possibile effettuare la surroga del mutuo, trasferendo quest’ultimo a un’altra banca che offre condizioni migliori.

Cambio casa, chi non bisogna avvisare

Tra fornitori di bollette varie, motorizzazione civile, uffici anagrafe e tasse del Comune, operatore telefonico, assicurazione, banca e datore di lavoro, sono tanti i soggetti da avvisare quando si effettua un cambio casa. Per fortuna, alcune pratiche burocratiche si possono evitare. Tra queste si possono annoverare le modifiche di carta d’identità, porto d’armi, ufficio elettorale, libretto di lavoro e abbonamento alle Ferrovie dello Stato. In questi casi la segnalazione del cambio di residenza che va fatta soltanto al momento del rinnovo.