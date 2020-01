Carabinieri arrestati a Sant’Antimo: finto dossier a luci rosse per incastrare un maresciallo

SANT’ANTIMO – Sono diversi i dettagli che emergono dall’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai Militari della Compagnia di Castello di Cisterna nei confronti di 8 Carabinieri, di cui 5 arrestati ed in servizio nella tenenza di Sant’Antimo ed altri 3 sospesi per un anno. Nell’operazione sono emersi numerosi legami con il clan Puca, cosca camorristica egemone nel territorio. Tra le risultanze, anche un tentativo di incastrare un maresciallo, Giuseppe Membrino, in merito ad un presunto legame con una presunta amante. Alcuni dei colleghi oggetto del provvedimento di custodia cautelare, infatti, avevano preparato un dossier con il quale accusavano Membrino di avere una relazione con una donna, che, in realtà, era semplicemente un’informatrice.

Membrino aveva sempre dichiarato, infatti, che si trattasse soltanto di una confidente. I colleghi, però, avevano ripreso degli incontri tra i due, avvenuti al Villaggio Coppola, che minacciavano di mostrare all’allora fidanzata di Membrino. Durante questi incontri, però, secondo quanto dichiarato dal maresciallo, non vi sarebbe stato altro che uno scambio di informazioni. Lo scopo dei ricattatori era quello di indurre il sottufficiale al trasferimento.

L’intimidazione non fece effetto ed allora le minacce si fecero più consistenti: una bomba carta fu infatti piazzata sotto l’auto di Membrino che, a quel punto, si arrese al trasferimento.

