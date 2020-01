Casalnuovo, “Bonus Bebè Comunale”: partita l’edizione 2020

CASALNUOVO – Un bonus di benvenuto destinato alle famiglie dei neonati casalnuovesi grazie al quale il Comune si impegna a sostenere la natalità. La misura, denominata “Bonus Bebè comunale”, è stata erogata in favore delle famiglie dei nuovi nati o adottati nel 2019, e si ripeterà per i nuovi nati del 2020. Ad annunciare il proseguo dell’iniziativa è stato il sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia, che ha voluto fortemente ripetere la misura di sostegno alle famiglie investendo risorse comunali.

“Il sostegno alla natalità rappresenta una delle priorità di quest’ amministrazione e attraverso questa misura stiamo supportando le nascite e la creazione di nuovi nuclei familiari – ha dichiarato Pelliccia – Si tratta di un provvedimento che, insieme a una serie di interventi, in parte già messi in atto, è stato ideato per fornire un supporto ai nuclei familiari giovani, non solo quelli che hanno difficoltà economiche: un sostegno alla natalità ed alla genitorialità erogato in un momento storico in cui il calo delle nascite si fa sentire sulla popolazione”.

Le famiglie con nuovi nati nel 2020 potranno fare richiesta di contributo compilando e consegnando l’apposito modello di domanda scaricabile dal sito internet del Comune di Casalnuovo di Napoli.