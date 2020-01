Casoria, drammatico incidente nel traffico: auto investe una donna poi impatta contro un bus

CASORIA – Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi a Casoria, intorno alle 15, per un incidente avvenuto in una rotonda in via Giovanni Pascoli. Come si può notare dalla foto del sinistro postata in un gruppo del social network Facebook, infatti, una Fiat Cinquecento ha impattato contro un autobus di linea carico di passeggeri nel bel mezzo. Prima di frenare la sua corsa contro il mezzo pubblico, però, l’auto ha investito una donna di circa 60 anni. La vittima, prontamente soccorsa dai Vigili e dai mezzi di soccorso giunti sul posto, sembrava essere ferita ma vigile nonostante l’impatto sia stato violento. Secondo una testimone, alla guida della Cinquecento c’era un ottantenne che, colto da malore, ha perso il controllo dell’auto investendo prima la donna e poi impattando contro il mezzo.

