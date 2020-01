Casoria, tragedia all’alba: giovane si sente male alla guida e muore

CASORIA – Tragico incidente questa mattina a Casoria, all’interno di un parco privato in via Bonito, in zona Arpino. Un giovane è deceduto mentre era alla guida. La tragedia all’alba di oggi. Prima di morire, il ragazzo, forse a causa di un malore, ha urtato violentemente altre vetture. Sull’episodio, la cui esatta dinamica resta comunque da chiarire, stanno indagando i Carabinieri della locale stazione, al momento ancora sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso.

La vittima si chiamava Aldo Miranda e lavorava come meccanico in un’officina di via Nazionale delle Puglie.

