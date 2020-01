Cattivi odori da “Il Ruspante”: 10 giorni per risolvere, rischio sospensione attività

MELITO – Ancora problemi in merito alla questione dell’azienda Ruspante, rea di emanare cattivi odori che provocano fastidio ai cittadini di Melito che abitano nella zona.

Ecco le parole pubblicate dal sindaco di Melito Antonio Amente: “Pochi minuti fa ho ricevuto una folta delegazione di abitanti in via Colonne e zone limitrofe. Purtroppo, ancora una volta, abbiamo dovuto affrontare la problematica relativa ai cattivi odori provenienti dal Ruspante. Un malcontento, quello dei miei concittadini, che condivido in pieno. Nonostante le nostre iniziative che avevano portato a sensibili miglioramenti, negli ultimi mesi i miasmi sono tornati a farla da padrone da quelle parti e non solo. Un’aria irrespirabile che non può essere assolutamente tollerata. Così ho raccolto le istanze dei miei concittadini ed insieme abbiamo redatto un documento che domattina sarà recapitato all’azienda Ruspante. L’azienda ha 10 giorni di tempo per risolvere il problema dei cattivi odori. In caso contrario l’Ente attiverà tutte le azioni del caso nei confronti dell’azienda, fino alla sospensione in autotutela dell’attività.”

