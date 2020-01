Ciò che ha garantito il successo del programma, in questi vent’anni, è stato il rapporto di fiducia che ” “C’è Posta per Te” ha instaurato con i telespettatori, grazie alla veridicità delle storie

‘C’è Posta per Te’ compie 20 anni, ospiti importanti nella prima puntata per festeggiare

Compleanno speciale per Maria De Filippi, uno di suoi programmi più famosi ‘C’è Posta per Te’ compie 20 anni. La prima puntata dell’amatissimo people show è andata in onda il 12 gennaio 2000, questa sera inaugura la 23° edizione.

Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna il talk dei sentimenti e queen Maria ha scelto come ospiti, per l’apertura di questa attesissima stagione, la grandissima stella di Hollywood Johnny Depp. Il carismatico “pirata” del cinema, è pronto ad ascoltare le vicissitudini, i dolori e le gioie al centro del programma e a mettersi in gioco per regalare ai protagonisti un momento indimenticabile e un’ulteriore sorpresa vede in studio per la prima volta insieme la bellissima coppia formata dall’attoreLuca Argenteroe la sua amata Cristina Marino.

Ciò che ha garantito il successo del programma, in questi vent’anni, è stato il rapporto di fiducia che ” “C’è Posta per Te” ha instaurato con i telespettatori, grazie alla veridicità delle storie e alla straordinaria capacità di storytelling di Maria De Filippi nel raccontare importanti vicende umane.