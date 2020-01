Chiusa in casa dal marito dopo una lite: liberata dai carabinieri

I militari dell’arma hanno arrestato il 30enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni e sequestro di persona

PIGNATARO MAGGIORE – Carabinieri in azione a Pignataro Maggiore, nel casertano: un uomo è stato arrestato per aver tenuto la moglie segregata in casa, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e sequestro di persona. La giovane è stata presa in ostaggio dal marito al termine di una lite quando il marito, dopo averla aggredita, l’ha chiusa in casa andando via.

La vittima è riuscita a dare l’allarme soltanto grazie a un vecchio telefono cellulare, contattando le forze dell’ordine, giunte sul posto per liberarle.

A seguito dell’aggressione la vittima ha riportato “ecchimosi sparse per il corpo” per le quali, i sanitari dell’Ospedale di Caserta, l’hanno giudicata guaribile in 3 giorni.

L’arrestato è stato trasportato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

