Choc nel napoletano: trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione

TORRE DEL GRECO – Orrore questa mattina a Torre del Greco dove alcuni operai della Gori, nei press dell’ospedale Maresca in via Montedoro, hanno ritrovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Gli operai della ditta che si occupa del servizio idrico, erano impegnati in un sopralluogo presso i serbatoi quando tra le sterpaglie ha intravisto qualcosa di sospetto.

Immediatamente gli operai hanno lanciato l’allarme. Sul posto in pochi minuti, secondo quanto riporta Il Mattino, sono giunti i carabinieri che hanno avviato i primi rilievi e si sono messi all’opera per per provare a risalire all’identità della vittima.

FOTO DI REPERTORIO

