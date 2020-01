Formulare una diagnosi non è per nulla semplice

Sindrome del colon irritabile: le cause e i rimedi per curare il fastidioso disturbo funzionale

Dolore e crampi all’addome, stipsi, diarrea, gonfiore addominale, meteorismo sono le parole chiave per chi soffre di disturbi intestinali come Colon irritabile, colite spastica, colite nervosa, colon spastico, colite mucosa.

A differenza delle patologie infiammatorie come rettocolite ulcerosa e morbo di Chron, che alterano la struttura anatomica dell’intestino, l’IBS (cioè la” sindrome del colon irritabile”) non una vera e propria patologia ma è “un disturbo funzionale”.

Non esistono delle cause specifiche ma ci sono delle circostanze, che i medici chiamano triggers che proprio come dei grilletti attivano la sintomatologia:

assunzione di alcuni cibi particolari . Ci sono persone che lamentano i tipici sintomi della sindrome dell’intestino irritabile, quando assumono: cioccolata, caffè, tè, spezie, cibi grassi, frutta, piselli, cavolfiore, cavolo, broccoli, latte, sostanze alcoliche, bevande zuccherate ecc;

stress eccessivo : in alcuni periodi dell'anno, quando si è maggiormente esposti l'IBS è più forte

: in alcuni periodi dell’anno, quando si è maggiormente esposti l’IBS è più forte alterazioni ormonali: le donne, per loro natura soggette a cicliche alterazioni ormonali dovute al ciclo mestruale, sono i più comuni bersagli della malattia in questione;

malattie infettive del tratto gastrointestinale . Secondo un numero considerevole di indagini cliniche, sussisterebbe un legame consequenziale tra le gravi gastroenteriti di origine virale o batterica e la sindrome dell'intestino irritabile (sindrome dell'intestino irritabile post-infettiva).

In realtà, formulare una diagnosi di sindrome del colon irritabile non è per nulla semplice, per almeno due motivi: la mancanza di un test diagnostico specifico e l’aspecificità dei sintomi (sono sintomi comuni a tante altre patologie dell’intestino).

Allora come possiamo curarla?

Per gestire al meglio questo disturbo, due sono i validi alleati: integratori e dieta.

Quando non siamo in fase acuta, dove è fondamentale consultare il medico, un ottimo aiuto lo abbiamo dall’utilizzo di fermenti lattici, soprattutto con probiotici per ridurre la fermentazione intestinale.

Inoltre integratori a base di melissa (Melissa officinalis) ,camomilla (Chamomilla recutita) , aloe vera e zenzero, aiutano a ridurre i processi infiammatori ed esercitano una efficace azione lenitiva e calmante. In associazione ai fiori di Bach che costituiscono il rimedio fitoterapico ottimale se si desidera ripristinare l’equilibrio psico-fisico dell’individuo.

Nonostante l’utilizzo di integratori è fondamentale seguire un regime alimentare adatto, stando attenti all’assunzione di alcuni alimenti. Infatti, grandi benefici si hanno seguendo un regime a bassi livelli di Foodmaps che sono carboidrati presenti in una grande quantità di alimenti diversi che, quando consumati in quantità rilevanti e con assiduità da soggetti sensibili, possono causare spiacevoli disturbi intestinali.

La domanda che sorge spontanea è: sono costretto a rinunciarci per sempre?

La risposta è no! La dieta consta di tre step:

una fase di eliminazione, durante la quale viene ridotto al minimo — una eliminazione completa è impossibile.

una fase di reinserimento, durante la quale gli alimenti esclusi vengono reintrodotti in maniera graduale, in modo da individuare quali siano le quantità e la frequenza di consumo che possono determinare fastidi. Si tratta di una parte molto delicata ma necessaria per evitare esclusioni ingiustificate;

la fase di mantenimento. A seconda dei risultati avuti nella fase precedente si lavorerà per avere una dieta variata e ricca, per quanto possibile, facendo sempre attenzione alle quantità e alla frequenza con cui certi particolari alimenti, individuati appunto durante la reintroduzione, vengono consumati.

Non vi resta che rivolgervi ad un professionista, che vi indicherà la strada nel vostro percorso.

DOTT.SSA GIOVANNA RICCARDI

Farmacista, Biologa, Nutrizionista

RICEVE A: