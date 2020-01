NAPOLI – Controlli a tappeto per la movida violenta : fermate più di 300 persone. Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Vomero, con il supporto degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine Campania, Lombardia e Piemonte, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, teso al contrasto del fenomeno della “movida violenta”, tra piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Scarlatti e l’area pedonale di via Luca Giordano.

Sono stati sottoposti a controllo gli avventori di due agenzie di scommesse in via S. Abate e in via Porpora e quelli di un bar in via Recco.

Nel corso dell’attività sono state identificate 353 persone, di cui 90 con precedenti di polizia, e sono stati controllati 165 veicoli di cui 39 motoveicoli.

Sono state contestate 4 violazioni al Codice della Strada, con 3 veicoli sospesi dalla circolazione per mancanza della prescritta revisione periodica, e una patente estera ritirata poiché non convertita in patente italiana.

Infine, sono state controllate 6 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK