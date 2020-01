Controlli ai beneficiari del reddito di cittadinanza: scoperti altri “finti disoccupati”

By Alessandra Chianese

CASERTA/MARCIANISE – Continuano i controlli da parte della Guardia di Finanza a coloro che sono beneficiari del reddito di cittadinanza: nei primi giorni del 2020, sono stati scoperti alcuni furbetti che percepivano il sussidio nonostante lavorassero.

I “finti disoccupati” sono stati scoperti in provincia di Caserta, nello specifico nelle zone di Caserta, Marcianise e Maddaloni, specialmente nell’ambito delle attività ristorative. Attraverso verifiche all’interno di bar, pizzerie e ristoranti, è stato riscontrato che diverse persone che lavoravano in queste strutture “a nero”, percepivano il reddito di cittadinanza per arrotondare lo stipendio.

