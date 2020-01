In corso le indagini della Polizia Municipale per cercare di fare chiarezza sulla dinamica dei fatti

NAPOLI – Coppia di amici a bordo di uno scooter impatta contro Suv: feriti gravemente.

L’episodio ha avuto luogo nella tarda serata di lunedì a San Giovanni a Teduccio, quartiere napoletano. Due giovani amici, entrambi 34enni, stavano viaggiando a bordo di uno scooter Honda 300 nella zone di via Ferrante Imparato. Improvvisamente, per motivi ancora da chiarire, hanno impattato contro un Suv.

Lo schianto violento ha causato diverse ferite ai 2 centauri che, come riporta “IlMattino”, sono stati immediatamente trasportati uno all’ospedale Cardarelli e un’altro all’ospedale del Mare. Sono ora ricoverati in prognosi riservata. Nessuna ferita per il conducente del suv che come i 34enni è stato sottoposto ai test tossicologici.

Nel frattempo, gli agenti della Polizia hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. I poliziotti della Municipale, inoltre, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per fare luce sui fatti. Si attendono eventuali aggiornamenti.

