ITALIA – Coronavirus, bloccati in Cina. In aeroporto l’appello di una Napoletana: “Abbandonati dall’Italia”. Circa 16 sono i ragazzi italiani bloccati da oltre 10 ore nell’aeroporto in Cina a causa del blocco dei voli per l’Italia.

La denuncia arriva tramite un video postato sui social dove una ragazza parla della circostanza diventata ingestibile che ha colpito loro e altre persone che voglio tornare nel proprio paese. La giovane donna non avendo la minima idea di come affrontare la situazione avrebbe provato a mettersi in contatto con l’Ambasciata italiana e con l’Unità di Crisi della Farnesina ma senza ricevere alcun aiuto da nessuna delle due parti: Inoltre, come aggravante, la folla diventa continua ad ingrandirsi e le mascherine stanno per terminando.

Non avendo molte alternative ha pensato di condividere questa terribile esperienza tramite internet sperando in un possibile aiuto da parte del web. Sembrerebbe però che il blocco aeroportuale sia valido esclusivamente sui voli diretti dalla Cina all’Italia trascurando le tratte con scali in altri paesi.

