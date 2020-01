Coronavirus, Conte: “2 casi accertati in Italia”

“Ci sono due casi confermati di Coronavirus in Italia, si tratta di due turisti cinesi”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della Salute Roberto Speranza.

Si tratta di una coppia di cinesi in vacanza a Roma, ha spiegato ancora il Presidente del Consiglio. Nella serata di mercoledì erano stati trasportati in ambulanza all’Istituto di Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma. La coppia alloggiava in un hotel in via Cavour.

FONTE FANPAGE