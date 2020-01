By redazione

Il provvedimento in seguito alla verifica di due casi certificati di coronavirus in Italia

Coronavirus, decretato lo stato di emergenza sanitaria per 6 mesi in Italia

ROMA – È finita la riunione a Palazzo Chigi: il Consiglio dei ministri ha decretato lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi. Con il provvedimento il governo, esercitando dei «poteri sostitutivi» degli enti locali, garantisce interventi immediati a favore della popolazione e del territorio con mezzi e poteri straordinari.

Il provvedimento in seguito alla verifica di due casi certificati di coronavirus in Italia. Una coppia di turisti cinesi provenienti da Wuhan, che erano atterrati a Milano il 23 gennaio prima di arrivare 4 giorni fa in un hotel della capitale. La coppia, ricoverata allo Spallanzani, aveva fatto una tappa a Parma prima di Roma.

LEGGI ANCHE