By redazione

All’arrivo in Italia i connazionali seguiranno un protocollo sanitario

Coronavirus, domani saranno rimpatriati gli italiani presenti in Cina

CINA – Il volo organizzato dall’Unità di Crisi della Farnesina, per rimpatriare i cittadini italiani bloccati a Wuhan, la città cinese maggiormente coinvolta dal nuovo coronavirus, partirà domani una volta acquisite le necessarie autorizzazioni da parte cinese. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Il volo, operato dal Comando Operativo di Vertice Interforze raggiungerà direttamente l’aeroporto di Wuhan con a bordo personale medico specializzato. All’arrivo in Italia i connazionali seguiranno un protocollo sanitario definito dal Ministero della Salute.

FONTE ANSA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui