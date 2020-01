By Antonio Galluccio

Coronavirus è arrivato in Europa: primo caso confermato in Germania

GERMANIA – C’e’ un primo caso confermato di coronavirus cinese in Germania, nello stato sudorientale della Bavaria. Lo rendo noto il ministero della Salute bavarese.

“Un uomo della zona di Starnberg è stato infettato dal nuovo virus” ed “è stato posto sotto controllo medico e in isolamento,” ha spiegato un portavoce del dicastero. Il paziente è “in buone condizioni mediche”, ha aggiunto la fonte senza ulteriori dettagli.

L’allarme dell’OMS: “Rischio globale alto”

Il rischio globale derivante dal coronavirus cinese è «elevato»: lo ammette l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), correggendo i precedenti rapporti in cui parlava di livello «moderato». Il rischio, si legge, «è molto alto in Cina, alto a livello regionale e alto a livello globale». In una nota la portavoce Fadela Chaib ha spiegato che nei giorni precedenti il rischio era stato «erroneamente» definito «moderato»

La situazione in Cina

Il virus, intanto, continua a mietere vittime, ha causato finora 106 morti, di cui 100 nella sola provincia di Hubei, in Cina: sono gli ultimi aggiornamenti forniti dalle autorità cinesi, secondo cui i nuovi casi di contagio registrati sono stati quasi 1.300 che portano il totale nazionale in Cina ad oltre 4000. Il gruppo di studiosi ha invocato l’adozione di “misure draconiane” come il blocco ai viaggi.

Il ministro dell’Istruzione cinese – nell’ambito della battaglia contro l’epidemia – ha rinviato sine die l’inizio del semestre primaverile nelle scuole, nei college, nelle scuole superiori, nelle università e negli istituti di istruzione superiore del Paese. Gli scolari e gli studenti sono attualmente in vacanza durante le lunghe vacanze del Capodanno lunare.