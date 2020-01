NAPOLI – Coronavirus, il bilancio: 41 morti, 1300 contagiati. A Napoli si teme per una donna. Il bilancio delle persone che rischiano la vita a causa di questo virus è in progressivo aumento e si teme che possa peggiorare.

In Cina le vittime registrate in precedenza erano 14 ma in queste ultime ore sono arrivate a 41: molte di queste sono state contate sono nella provincia cinese di Wuhan, epicentro dell’epidemia. Per fronteggiare l’emergenza sanitaria molte città dove si sono riscontrati i sintomi, sono state ‘recitante’ per evitare l’ulteriore propagazione.

Il virus sembrerebbe sia partito dai serpenti, ha poi colpito i pipistrelli ed è arrivato agli uomini. Questa notizia è stato un campanello d’allarme anche per altre nazioni oltre che per il continente asiatico. L’Italia non è esclusa da questo gruppo di paesi infatti, precisamente a Napoli, si teme per un possibile contagio.

Una donna originaria dello Sri Lanka è giunta nella serata di ieri all’ospedale Cotugno a causa di problemi respiratori e febbre alta. Notando i sintomi simili al Coronavirus e sapendo che la donna è da poco tornata dal suo paese d’origine, si è proceduto ad isolare la stanza che la ospita per compiere i dovuti accertamenti.

Solo nelle prossime ore sarà possibile avere un riscontro.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

