PECHINO – Coronavirus, il primo infetto non è mai stato al mercato di Wuhan: misteri sull’origine del virus.

Nuovi ipotesi sulla diffusione del Coronavirus, malattia infettiva che sta spaventato l’intero Mondo. Pare, infatti, che in seguito ad un’indagine di ricostruzione delle prime fasi della diffusione del virus, è emerso che il mercato di Wuhan non è il luogo in cui la malattia ha avuto origine.

A diffondere la notizia, la nota rivista scientifica “The Lancet”. Stando a quanto rivelato, il primo paziente ad essere stato infettato dal coronavirus non era mai stato al mercato di Wuhan. La comparsa dei sintomi di quest’ultimo risale, infatti, al primo dicembre mentre le 41 persone contagiate proprio nel famoso mercato ittico avevano fatto visita al mercato solo dopo il 10 dicembre. Per tale motivo il virus potrebbe aver avuto origine in un’altra zona. In seguito, una persona già infetta l’avrebbe diffuso nel luogo in questione, a Wuhan.

Tale notizia ha messo, quindi, in discussione l’unica certezza circa il coronavirus. Inoltre, ancora non chiaro l’animale che avrebbe contagiato l’uomo. Se in un primo momenti si era pensato che il serpente avesse trasmetto la malattia, alcuni scienziati hanno ipotizzato, negli ultimi giorni, che ad infettare l’uomo potrebbe essere stato il pipistrello.

Sconosciuta è anche la velocità con cui il virus riesce a diffondersi. Stando a quanto rivelato dall’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, le persone malate infettano in media due persone a testa. Le alte stime, però, potrebbero confermare una capacità di contagio tripla rispetto alle altre malattie infettive.

La rivista “The Lancet”, qualche giorni fa, ha diffuso un’altra preoccupante notizia. Infatti, pare che ci sia stato il caso di un paziente infetto che non presentava i sintomi della malattia. Questo sviluppo potrebbe ulteriormente complicare la diagnosi della malattia. Infatti, nei casi di ulteriori pazienti asintomatici le misure di prevenzione messe in atto negli aereoporti, come il controllo della temperatura, potrebbero non essere sempre valide.

Nel frattempo cresce la paura nei diversi stati, confermato un caso in Germania mentre alta è la preoccupazione in Italia per la presenza di una presunta donna infetta dal coronavirus, in provincia di Pistoia.

