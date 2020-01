Coronavirus, in quarantena Autogrill a Serravalle: in un pullman donna cinese con tutti i sintomi

PISTOIA – E’ stato bloccato nell’area di Servizio di Serravalle Nord un pullman di turisti cinesi in viaggio sulla Firenze mare.

Un controllo sui passeggeri da parte dei sanitari dell’Asl è in corso: una donna ha avuto un malore e ha una forte febbre “sospetta”. Il mezzo è stato bloccato e la donna accompagnata all’ospedale di Pistoia per più accurati controlli.

E’ successo poco prima delle 19. A quanto sembra la comitiva orientale, che stava dirigendosi verso l’ereoporto di Pisa ha dato l’allarme perchè la donna si è sentita male.

Da qui sono scattati i controlli, per verificare che non si sia di fronte ad un caso di Corona Virus. Sembra comunque che il gruppo in viaggio sul bus, e la donna con la febbre in particolare, non sia originaria della zona epicentro del virus, ma di una zona vicina.

Intanto per sicurezza, l’autogrill è stato bloccato in entrambe le direzioni per un po’ di tempo. E’ insomma, momentaneamente, in quarantena per la presenza del pullman. Poi però è stato riaperto al traffico.

La vicenda è coordinata dalla Polizia pistoiese. Si aspettano gli esiti delle analisi (ci vorrà però un po’ di tempo) e si attende un pronunciamento dell’Asl.

fonte: Verde Azzurro Notizie