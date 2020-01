By Emanuela Condè

Le mascherine che stanno andando a ruba in tutta Italia sono Made in China

Coronavirus, la mascherina per proteggersi arriva da Wuhan

A Napoli il pericolo di Coronavirus è stato – almeno al momento – scongiurato. Dal Cotugno, ieri pomeriggio, sono arrivati i risultati degli esami clinici dei due sposini cinesi in viaggio di nozze a Napoli: non si tratta del virus che sta spaventando il mondo intero.

Al 28enne è stata diagnosticata una polmonite. Un gran sospiro di sollievo per tutti, alla luce delle difficoltà – anche dal punto di vista epidemiologico, nel caso si fosse trattato di un responso positivo – di tracciare il recinto entro cui la coppia cinese si è mossa in città durante la permanenza a Napoli.

Nonostante il virus non sia arrivato ancora ufficialmente in Italia, indossare una mascherina è tra le raccomandazioni consigliate dal Ministero della Salute per proteggersi dal virus.

Soprattutto a Roma, molte farmacie della sono state inondate di richieste di mascherine tanto che in alcuni esercizi sono esaurite.

Il paradosso però è dietro l’angolo, in quanto le mascherine super richieste sono Made in China. In particolare la loro produzione sarebbe proprio avvenuta a Wuhan, la città cinese epicentro dell’epidemia.

Sulla confezione è scritto nero su bianco: “Mascherina facciale filtrante, distribuita da Farmac Zabban Spa Calderara di Reno-Bologna; prodotta in Cina, Wuhan”.

