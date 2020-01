Davide Astori oggi avrebbe compiuto 33 anni: gli auguri social della compagna

By Giovanna Iazzetta

In questo giorno così triste a ricordarlo sono stati in tanti attraverso i social

“Ovunque tu sarai, auguri Capitano”. Così i suoi fan hanno voluto augurare buon anno a Davide Astori che oggi avrebbe compiuto 33 anni. Ma purtroppo il destino gli ha giocato un brutto scherzo, il 4 marzo del 2018 è morto.

Astori fu ritrovato senza vita in un albergo di Udine che ospitava la Fiorentina prima della partita contro l’Udinese del 27º turno di Serie A; secondo i risultati dell’autopsia, è deceduto per morte cardiaca improvvisa seguita a fibrillazione ventricolare dovuta a una cardiomiopatia artimogena silente.

In questo giorno così triste a ricordarlo anche il Cagliari, club nel quale ha militato dal 2008 al 2014, con un bellissimo tweet: una foto che ritrae due bambini abbracciati, entrambi con la maglia del calciatore bergamasco.

Anche la Fiorentina ha ricordato Astori sui social, con una foto del suo ex difensore trasformata in un suggestivo mosaico. Sopra, la scritta “#DA13 per sempre!”

Ma una delle dediche più commoventi è stata quella della compagna che i giorni scorsi ha pubblicato una foto su Instagram accompagnata da una scritta: “SBAMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, Ci hai trovate”. Una frase come se fosse riferita al suo grande amore Davide.