By Giovanna Iazzetta

Dolore per il cantante partenopeo Franco Ricciardi: è morta la sorella

NAPOLI – Grave lutto per Franco Ricciardi, noto cantante napoletano, è morta la sorella. La cause del decesso ancora non si conoscono, la donna, 57 anni, è deceduta improvvisamente due giorni fa.

Le condizioni di salute della donna sono improvvisamente peggiorate, fino purtroppo al decesso. Nelle ultime ore, quando la notizia è cominciata a circolare, sui social network, nei gruppi e nelle pagine Facebook dedicate al cantante partenopeo, sono tantissimi i fan che stanno esprimendo il loro cordoglio a Ricciardi e alla sua famiglia. Il cantante, comprensibilmente, si è stretto introno alla famiglia, con la quale sta condividendo il dolore per l’improvvisa perdita, e non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo. I funerali della sorella del cantante si sono già svolti, nel Rione Sanità, quartiere del centro storico di Napoli.