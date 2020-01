Donna accoltellata nei pressi della sua abitazione: è grave

Sono in corso le indagini per individuare il colpevole dei fatti

BENEVENTO – Una 50enne di Benevento è rimasta gravemente ferita dopo un accoltellamento avvenuto nei pressi della sua abitazione, ossia nel Rione Libertà. La donna risulta attualmente ricoverata in codice rosso nell’ospedale San Pio, sito in città.

Fortunatamente, non risulta in pericolo di vita. Attualmente sono in corso le indagini da parte della polizia per individuare il colpevole dei fatti e capire le motivazioni per cui ha agito: per ricostruire la dinamica dell’accaduto, si stanno ascoltando anche alcuni testimoni presenti sul posto.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK