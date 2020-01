Dramma a bordo di un aereo: bambino trovato morto nel carrello

By Alessandra Chianese

La macabra scoperta è avvenuta nel momento in cui l’aereo è atterrato

COSTA D’AVORIO/PARIGI – Dramma all’interno di un aereo in partenza dalla Costa d’Avorio: un bambino è stato trovato morto nel carrello quando il volo è atterrato presso l’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. La notizia è stata diffusa dalla polizia: il cadavere dovrebbe appartenere ad un bambino di circa 10 anni.

L’aereo in cui è stata fatta la macabra scoperta è un Boeing 777, appartenente alla compagnia Air France, decollato da Abidjan ieri sera e arrivato nella capitale francese questa mattina intorno alle 6. Si tratterebbe di un passeggero clandestino, scoperto nel carrello d’atterraggio.

Una fonte della sicurezza della Costa d’Avorio ha definito quanto accaduto come “dramma umano” ma anche come dimostrazione di “una grossa breccia nella sicurezza all’aeroporto di Abidjan”. Negli ultimi anni infatti si sono verificati diversi casi in cui clandestini, soprattutto adolescenti provenienti dall’Africa, sono stati ritrovati morti di freddo o schiacciati nei meccanismi del carrello di atterraggio.

