E’ ufficiale: la partita Giugliano-Marsala si giocherà al De Cristofaro

By Alessandra Chianese

GIUGLIANO – È ufficiale, il De Cristofaro riaprirà i battenti il 19 gennaio per la partita casalinga con il Marsala. La Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblici Spettacoli stamattina ha dato il via libera alla partita, rilasciando il parere favorevole di agibilità della struttura.

Soddisfatto il Sindaco Poziello. “Restituiamo alla città ed ai tifosi una struttura che avevamo trovato distrutta commenta il primo cittadino. – Abbiamo investito oltre un milione di euro e ne abbiamo stanziati ancora un milione e 400 mila euro per realizzare anche la curva, l’impianto di illuminazione e la pista di atletica. Ora – aggiunge – ci auguriamo che siano in tanti a recarsi allo stadio per festeggiare con il Giugliano la riapertura”.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK