Eccezionale intervento al Santobono: asportato cancro all’utero a bambina di 1 anno

By Giovanna Iazzetta

L’operazione è stata eseguita in videolaparascopia

NAPOLI – Intervento riuscita al Santobono Pausilipon di Napoli per l’esportazione di un tumore maligno all’utero ad una bambina di appena un anno.

L’intervento chirurgico è stato eseguito dal dottor Giovanni Di Iorio, direttore del reparto di Chirurgia Pediatrica Urologia, e dalla equipe chirurgica del nosocomio pediatrico napoletano, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Scienze Chirurgiche. L’operazione è stata eseguita in videolaparascopia: il tumore è stato così asportato, facendo attenzione a preservare la vagina e l’utero e a non compromettere la futura fertilità della bambina; è la prima volta al mondo che questa tecnica viene utilizzata su un paziente così giovane.

Da una nota diffusa dall’ospedale pediatrico napoletano, si legge: “Oggi le nuove tecniche operatorie utilizzate per la asportazione di neoplasie nei bambini, non solo consentono di salvare i piccoli affetti da tumore, ma anche garantire loro una vita normale. Presso l’Aorn Santobono Pausilipon è stato possibile fare la diagnosi di questa rara patologia, poi sottoporre la piccola ad una terapia chemioterapica ed infine asportare il tumore con la tecnica più moderna oggi attuabile”.

