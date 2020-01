Epifania e chili di troppo. Rinunciare alla calza? Non è detto, ecco la soluzione

Epifania, tutte le Feste porta via, ma ci lascia gonfiore, ritenzione idrica e chili di troppo. L’unica soluzione che abbiamo è quindi, rinunciare alla sua calza?

In realtà la calza è un vero e proprio rito beneaugurante sia per i bambini, ma anche per noi adulti. La Befana rappresenta, infatti l’anno vecchio che se ne va, mentre cioccolatini, caramelle, frutta secca, mele e arance, vanno letti come offerte primiziali che richiamano i semi della terra ed esercitano la funzione di buon auspicio per quello a venire.

E quindi niente buon auspicio? Non è detto!

La tradizione è salva ma senza mettere a repentaglio la linea, ma riducendo le quantità e scegliendo gli alimenti giusti.

Prendete una calza e riempitela di mandarini, mele e frutta a scelta, noci, frutta secca e cioccolata fondente. Proprio come facevano i nostri nonni!

Così facendo avremo il gusto del dolce (la cioccolata), il gusto del buono (la frutta secca) e il gusto del fresco e genuino (la frutta).

Infatti, cioccolatini, tavolette di cioccolato e dolcetti al cioccolato vanno sostituiti con alternative a base di cioccolata fondente almeno all’80%.

Dolci confezionati e merendine si possono sostituire con dolci fatti in casa che, oltre che più sani, possono essere personalizzati e molto più d’effetto.

Qualche idea? «I biscottini di cacao al profumo di mandarino, oppure i biscotti cacao e yogurt nelle formine che preferiamo».

Questa è la ricetta:

210 g di farina

90 g di zucchero

125 g di yogurt

45 g di cacao

8 g di lievito (mezza bustina)

80 ml di olio

Procedimento

In una terrina mettete la farina setacciata, il lievito, lo zucchero e il cacao amaro: mescolate molto bene. Aggiungete yogurt e olio e amalgamate per bene. Una volta che si sarà formato un impasto omogeneo, staccatene da questo delle palline.

Mettetele in una teglia ricoperta di carta da forno, schiacciandole per dargli la forma di un biscotto. Distanziate i biscotti, perchè con il lievito tenderanno ad aumentare di volume. Cuocete in forno caldo a 180° per 15 minuti circa.

Infine, le caramelle alla frutta e marshmellow li sostituiamo con la frutta secca, frutta candita e radici di liquirizia e amara.

E, per gli appassionati di fitness? Possiamo sbizzarrirci non una calza fitness style: biscotti proteici all’arancia, plumcake proteico all’arancia, bevande e mousse proteiche al cioccolato la fanno da padrone, in modo da avere sotto controllo la forma fisica e senza rinunciare al gusto.

Inoltre, tisane, tante tisane possono essere un valido alleato sia per il gonfiore che per depurarsi.

Quindi non mi resta che augurarvi buona Epifania e se siete stati cattivi, invece del carbone, tante tante bucce di arance e mandarini non potranno mancare!

DOTT.SSA GIOVANNA RICCARDI

Farmacista, Biologa, Nutrizionista

RICEVE A: