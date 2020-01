Esibisce una patente “falsa” al controllo degli agenti, un uomo finisce nei guai

FRATTAMAGGIORE – Controlli stradali in diverse zone del territorio da parte della polizia locale a Frattamaggiore. Diversi i veicoli controllati e sanzionati da parte degli uomini diretti dal comandante, Maggiore Biagio Chiariello, per diverse violazioni alle norme del codice della strada. Tre mezzi sequestrati perché sprovvisti di regolare copertura assicurativa, due per mancata revisione, ed altri per violazioni varie.

Nella rete dei caschi bianchi è finito un quarantenne di origine nigeriana residente a Frattamaggiore per aver esibito agli agenti una patente che, per vari motivi, ha insospettito gli stessi. Infatti il documento è risultato essere “falso” e per questo sequestrato. Denunciato il responsabile per violazione delle norme al codice penale, oltre al sequestro del documento e la contestazione alle norme del codice della strada per euro cinquemila, anche il veicolo posto sotto chiave e informati gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui