By Ciro De Liddo

SANREMO – Festival di Sanremo, annunciate le donne che affiancheranno Amadeus nella conduzione.

La 70esima edizione del Festival di Sanremo si avvicina, e dopo l’annuncio dei 24 cantanti in gara nella categoria big e le 8 nuove proposte, arrivano i nomi delle 10 donne che alternandosi durante le 5 serate della kermesse musicale, affiancheranno Amadeus. A svelarli, in anteprima, è stato il noto settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”.

A calcare il palco del teatro Ariston ci sarà la simpatica Antonella Clerici, già al festival come co-conduttrice insime a Paolo Bonolis nel 2005 e presentatrice dell’edizione del 2010. Ritornerà dopo l’esperienza da ospite nel 2017, l’ex conduttrice Sky e attuale volto di Dazn, Diletta Leotta.

Ad alternarsi sul palco dell’Ariston ci saranno anche la cantante Sabrina Salerno e la giornalista Rula Jebreal . Anche le giornaliste Emma D’Aquino e Laura Chimenti, volti noti del Tg1. Al fianco di Amadeus ritroveremo anche la modella Georgina Rodriguez, attuale compagna di Cristiano Ronaldo, e l’influencer Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi.

Annuncio a sorpresa è quello fatto dallo stesso Amadeus durante il nuovo programma radiofonico di Radio2 condotto da Mara Venier. Il conduttore del Festival, infatti, ha chiesyo alla nota conduttrice di Rai1 ad affiancarlo nella serata finale. “Ti voglio vicino a me sabato sera – ha affermato Amadeus – voglio che tu sia la prima donna della finale a scendere le scale dell’Ariston e le scenderai come nessun’altra”. Mara Venier ha accettato affermando che non avrebbe mai potuto rifiutare una tale proposta.

LE FOTO DELLE CO-CONDUTTRICI:

(Mara Venier)

(Antonella Clerici)

(Diletta Leotta)

(Sabrina Salerno)

(Rula Jebreal)

(Emma D’Aquino)

(Laura Chimenti)

(Georgina Rodriguez)

(Francesca Sofia Novello)

