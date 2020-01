SANREMO – Festival di Sanremo, conferenza stampa: annunciati gli ospiti e le novità.

Nella giornata di ieri si è tenuta la prima conferenza stampa della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Durante il meeting con i giornalisti, Amadeus ha spiegato il programma serata per serata della kermesse musicale che si terrà al teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio.

Inoltre, sono stati ufficializzati i nomi delle donne che alternandosi sul palco del Festival, affiancheranno Amadeus durante la conduzione. Presenti in sala conferenza proprio alcune di queste tra cui Antonella Clerici e Diletta Leotta. Novità tra i nomi delle donne quello di Alketa Vejsiu, nota presentratice Tv albanese. Il noto presentatore ha spiegato la sua volontà di cambiare co-conduttrice durante le serate, affermando: “L’imprevedibilità al primo posto, vorrei che ogni serata fosse diversa dalle altre”. Tale caratteristica sarà rappresentata anche da Fiorello, come egli stesso affermò. Lo showman siciliano sarà un ospite fisso. Come lui. presenza fissa anche quella del cantante Tiziano Ferro.

Durante la conferenza annunciati alcuni dei tantissimi ospiti che calceranno il palco dell’Ariston. Nella prima serata ci saranno il rapper sardo Salmo e alcuni componenti del cast del film di Gabriele Muccino, “Gli anni più belli”, in uscita nelle sale il 14 febbraio. Tra questi gli attori Pierfrancesco Favino, Kim Stuart e Claudio Santamaria. Presente anche la cantante Emma Marrone che debutta come attrice proprio nel film di Muccino. La sua partecipazione, molto attesa, non sarà legata solo alla promozione del lungometraggio. Infatti, l’artista salentina potrebbe esibirsi con alcuni deu suoi successi per festeggiare i primi 10 anni della sua carriera musicale.

Nella seconda serata, grande ospite sarà l’attrice Monica Bellucci. Massimo Ranieri e Roberto Benigni, invece, sono attesi nella terza giornata. Tra gli ospiti internazionali troviamo invece i cantanti Mika e Lewis Capaldi.

Nella quarta serata ospite internazionale sarà la cantautrice e modella britannica Dua Lipa. Nell’ultima sera, invece, oltre a Mara Venier che sarà al fianco di Amadeus, salirà sul palco dell’Ariston Christian De Sica. L’attore romano insieme a Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi presenterà l’ultimo film di Fausto Brizzi, “La mia banda suona il pop”.

Svelate anche delle importanti novità. Il Dopofestival, quest’anno intitolato “L’Altro Festival”, non andrà in onda su Rai1 ma sarà in diretta streaming su RaiPlay. Il programma vedrà come padrone di casa il presentatore Nicola Savino affiancato dall’irriverente rapper Myss Keta e il comico Valerio Lundini. Torna, anche, il PrimaFestival che vede alla conduzione la speaker radiofonica Ema Stokholma e il duo comico Gigi&Ross.

Tornando agli ospiti pare che ci siano ancora delle trattative in corso per la presenza di Albano e Romina Power che potrebbero tornare all’Ariston con un duetto inedito e per Zucchero. Contrattazione in corso anche con Ultimo, invitato personalmente da Amadeus.

