Forno abusivo nel napoletano: nei guai coppia di coniugi, pesanti sanzioni

By redazione

ACERRA – Controlli dei carabinieri nell’area a nord della provincia di napoli sul versante della panificazione abusiva. Questa mattina ad Acerra i militari della stazione locale hanno individuato un altro forno illegale –uno è stato scoperto ieri dai colleghi di Varcaturo- allestito nel seminterrato di un’abitazione.

Lì i militari si sono imbattuti in due coniugi –una 50enne incensurata e un 57enne già noto alle forze dell’ordine per armi– intenti a lavorare circa 50 chili di pane. Nel corso del sopralluogo i carabinieri, insieme a personale dell’asl napoli 2-nord, hanno accertato che non c’era alcuna autorizzazione amministrativa né sanitaria.